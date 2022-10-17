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Сегодня, 00:57

Мележиков: «Возрождение «Спартака-2»? Работаем над этим»

Мележиков рассказал будет ли возрожден «Спартак-2»
Антон Иванов
Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «СЭ», будет ли возрожден «Спартак-2».

— По поводу «Спартака-2». Будет ли он возрожден?

— Работаем над этим.

— То есть да?

— Хотелось бы, чтобы вы одни те же вопросы задавали все вместе, потому что мне приходится отвечать вначале одному, теперь второму. Занимаемся и прорабатываем этот вопрос. Основное — определиться с тем, как заполнить вакуум между переродом из молодёжного спорта во взрослый футбол. Но тут понимаете, есть разные варианты: можно это делать через аренду, через фарм-клуб, через «Спартак-2» в структуре собственного клуба.

Параллельно прорабатываем возможности инфраструктуры, потому что потерянности на инфраструктуры все-таки постоянно растут. У нас в системе ЮФЛ добавляются команды, в женском футболе у нас добавляются команда, плюс ко всему сейчас у нас запланирован на 23-24 год, скорее, на 24-й переезд академии в Тушино. То есть там запланировано акционером определенное воссоздание или создание дополнительной спортивной инфраструктуры. Движемся, скорее всего, в сторону воссоздания «Спартака-2». Окончательное решение примем где-то в марте.

— Вам не кажется, что это будет странно выглядеть: «Спартак-2» только-только закрылся и теперь опять откроется, примется опять идти путь от Второго дивизиона.

— Ничего страшного. Нам самое главное, если будет принято такое решение, осуществить качественный подбор футболистов.

— Некоторые ребята потеряны, нет?

— Я думаю, нет, потому что часть игроков из того «Спартака-2», которые были для нас перспективны, и на которых мы обратили внимание, находятся в аренде в большей степени.

— Но многие с правом выкупа же.

— Это право выкупа может и не наступить. Условие каждого сейчас детализировать не готов.

ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
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