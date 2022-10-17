Мележиков рассказал о договоренности с новым партнером по игровой форме

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «СЭ» о договоренности с новым партнером по игровой форме.

— По форме. Говорили, что зимой, возможно, сменится технический спонсор.

— Сейчас без деталей. Мы этот сезон доигрываем в той форме, которая у нас есть — Nike. В следующем сезоне уже более подробно объясним, пока прорабатываемся вопрос, но в целом у нас понимание есть.

— Переговоры с кем-то сейчас ведутся?

— Переговоры мы провели, даже их завершили. Сейчас работаем над дизайном формы. Когда будет принято окончательное решение, тогда Зеленов, наверно, уже объявит.

— Это европейский партнер, российский или азиатский?

— Давай без... чтобы, не дай Бог, это не помешало.

— «Спартак» будет на этом зарабатывать как с Nike или будет просто обеспечен формой?

— Там контракт рассчитан не на один год, поэтому на первом этапе мы получаем форму, на втором этапе начинаем зарабатывать.