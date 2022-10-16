Мележиков объяснил, почему Баженов стал менеджером «Спартака» по игрокам в аренде

16 октября, 23:35
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «СЭ», почему Никита Баженов стал менеджером клуба по игрокам в аренде.
— Почему именно Баженов стал менеджером «Спартака» по игрокам в аренде?
— Выбрали его из числа тех кандидатов, которые были.
— Кого еще рассматривали?
— Рассматривали еще Андрея Ещенко, но он решил пойти больше по тренерскому направлению.
— Как появилась кандидатура Баженова?
— Насколько знаю, его предложил Артем Ребров. Пол Эшуорт с ним встречался, они собеседовались. Когда-то нужно начинать, — сказал Мележиков «СЭ».