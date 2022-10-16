Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

16 октября, 23:35

Мележиков объяснил, почему Баженов стал менеджером «Спартака» по игрокам в аренде

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Антон Иванов

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал «СЭ», почему Никита Баженов стал менеджером клуба по игрокам в аренде.

— Почему именно Баженов стал менеджером «Спартака» по игрокам в аренде?

— Выбрали его из числа тех кандидатов, которые были.

— Кого еще рассматривали?

— Рассматривали еще Андрея Ещенко, но он решил пойти больше по тренерскому направлению.

— Как появилась кандидатура Баженова?

— Насколько знаю, его предложил Артем Ребров. Пол Эшуорт с ним встречался, они собеседовались. Когда-то нужно начинать, — сказал Мележиков «СЭ».

Никита Баженов
ФК Спартак (Москва)
Евгений Мележиков
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
ЦСКА и «Спартак» выдали смесь ММА и шахмат. Вот как Федотов и Абаскаль влияли на игру
Холанн? Какой Холанн? «Ливерпуль» остановил норвежца и прибил «Манчестер Сити»
Захарова высмеяла заявление Киева о желании князя Владимира вступить в ЕС в 988 году
Журналистка США заявила, что Запад на самом деле не желает победы Украины
Тело 14-летнего подростка обнаружено на востоке Москвы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Соболев вошел в десятку лучших бомбардиров «Спартака» в чемпионатах России

Чалов догнал Дзагоева в списке лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России