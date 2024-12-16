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Сегодня, 09:00

Генеральный директор «Спартака» Малышев назвал игроком года футболиста красно-белых

Олег Малышев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«СЭ» определил лучшего футболиста 2024 года в России. Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин (185 баллов). Также в пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит», 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев поставил на первое место футболиста своего клуба Эсекьеля Барко.

Также в его пятерку вошли: Манфред Угальде («Спартак»), Наиль Умяров («Спартак»), Александр Максименко («Спартак»), Александр Головин («Монако»).

Александр Головин. Головин — снова наш король. Лучший футболист России-2024!
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
Эсекьель Барко
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