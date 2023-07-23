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Сегодня, 20:21

Генеральный директор «Спартака» Малышев высказался о посещаемости на матчах РПЛ

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о посещаемости на матчах чемпионата России.

— Сколько зрителей сегодня на стадионе было?

— Точную цифру не скажу, около 10 тысяч. Конечно же, хочется больше. Мы будем работать.

— Как это будете делать?

— Вы знаете, что у «Спартака» самая большая база болельщиков в России. Я в этом убежден, несмотря на слова некоторых других коллег из «Зенита». Мы будем стараться привлекать зрителей на стадионе.

— Какую цифру вы посчитаете хорошей к последнему матчу этого сезона?

— Не хочу давать какие-то обещания. Но 10 тысяч — это не тот результат, к которому мы стремимся. Должно быть больше. Сколько? Конкретно цифру не хочу называть. Если на последнем матче сезона будет 25 тысяч человек, то для меня это будет хороший результат.

Во втором туре чемпионата России «Спартак» дома сыграет с «Балтикой», матч состоится 31 июля, начало — 19.30 мск.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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