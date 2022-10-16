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16 октября, 23:08

Генеральный директор «Спартака» Мележиков назвал закономерной ничью в дерби с ЦСКА

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Антон Иванов

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ничью в матче 13-го тура против ЦСКА (2:2).

— Результат закономерен, — сказал Мележиков. — Хотелось бы победы, но 2:2. Одно очко — есть одно очко.

— Какие впечатления от судейства и конкретно от первого эпизода?

— Не буду по горячим следам комментировать судейство. Предварительно по 2-3 эпизодам у нас есть вопросы. Сегодня-завтра посмотрим, оценим и примем решение, возможно, подадим в ЭСК.

— Вы обговаривали с тренером первый гол?

— Я с тренером ничего сейчас не обговаривал. Тренерский штаб все это изучит, посмотрит, дадут заключение. Пока, наверно, есть вопрос по эпизоду с Пруцевым и Игнатовым.

— А с Соболевым?

— С Соболевым надо смотреть. Пока не готов сказать. В детали не лезу, но пока очевидно — возможны вторые жёлтые, Пруцев, Игнатов — фолы, на наш взгляд. Посмотрим, изучим и дальше примем решение.

— У Абаскаля в перерыве была ярость, он шел к Федотову.

— Спросите об этом Абаскаля. Я ярость Абаскаля комментировать не готов. Наверно, у него были на то причины. Дерби, накал страстей, всех касается. Я тоже за всех переживал.

— Вы не поняли, чем он оказался недовольным?

— Зачем вам мое мнение?

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками в 13 матчах.

Россия. Премьер-лига. 13-й тур
16 окт, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
2:2
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Мележиков
0
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