Генеральный директор «Спартака» Мележиков рассказал, чего ждет от дерби против ЦСКА

Сегодня, 19:19
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал, чего ждет от матча 13-го тура РПЛ против ЦСКА.
— Чего ждете от матча?
— Дерби. Я ожидаю дерби.
— Будет великая победа?
— Я жду дерби. Полная самоотдача, борьба за каждый сантиметр поля.
— Что с Умяровым?
— У него травма.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится сегодня, 16 октября. Начало — в 20.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования