Гендиректор «Спартака» Малышев: «Я сделал ошибку, когда комментировал трансфер Эраковича»

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев заявил, что не будет комментировать действующие переговоры с потенциальными новичками команды.

— Когда была новость про Эраковича, вы сказали, что этого футболиста в «Спартаке» не будет. По Санчеса вы так сказать не можете?

— Я думаю, что я сделал ошибку, когда комментировал даже трансфер Эраковича. Пока мы не закончили трансферное окно, я не хочу комментировать переговоры, — сказал Малышев.

Ранее британская The Guardian сообщала, что АПЛ будет препятствовать переходу защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса в «Спартак».