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Сегодня, 17:05

Генеральный директор «Спартака» Малышев: «Что загадаю под Новый год? Хочется чемпионства»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал улучшения в аспекте развлекательной программы на матчах красно-белых в этом сезоне.

«Это командная коллективная работа. Мы и плохое, и хорошее стараемся проходить вместе», — приводит «РБ Спорт» слова Малышева.

Также он рассказал, что загадает на Новый год в плане футбола.

«Очень хочется чемпионства», — добавил функционер.

«Спартак» финишировал на третьем месте по итогам первой части сезона РПЛ. Московская команда набрала 37 очков за 18 туров.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
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