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Судейство

Сегодня, 19:31

Гендиректор «Спартака» Малышев о дисквалификации Литвинова: «Решение нелогичное и несправедливое»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал решение КДК РФС по дисквалификации защитника красно-белых Руслана Литвинова после удаления в матче с ЦСКА (2:0) в 14-м туре РПЛ.

23-летний футболист получил дисквалификацию на два матча. Во втором тайме дерби между футболистами произошла массовая драка, в результате которой были удалены Литвинов и Виллиан Роша.

— Как оцените решение КДК по Литвинову?

— Я считаю, что решение нелогичное, несправедливое. Для меня непонятное. Если смотреть целиком, было большое количество участников эпизода. Было нарушение на Барко, потом на Угальде. Дальше игроки начали эмоционировать. Если смотреть видео, видно, что Руслан уворачивался от удара, пытался избежать контакта с рукой. Не очень понимаю, почему наказание одинаковое.

— Получается ЦСКА переигрывает «Спартак» в апелляционных органах. Это проблемы юристов «Спартака», КДК?

— Не сравниваю нас с ЦСКА. Вижу нелогичность решений. За пару сезонов на 6 матчей дисквалифицировали нашего футболиста, — сказал Малышев.

Руслан Литвинов
Футбол
РФС
ФК Спартак (Москва)
Олег Малышев
КДК

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