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РПЛ

2 сентября, 23:13

Гендиректор «Спартака»: «Вместе с Абаскалем будем выходить из сложившейся ситуации»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:2) в 7-м туре РПЛ.

— Плохо сыграли — проиграли. Влияют ли последние результаты на доверие к Абаскалю? Это безусловно влияет на наше настроение. Вместе с Гильермо будем выходить из сложившейся ситуации. Состав у нас очень достойный, но сегодня сыграли неудачно. Нужно разобраться, где были допущены ошибки.

Окно в России не закрылось, но обещать [что мы еще кого-то приобретем] ничего не могу. Почему ушли Бальде и Шамар? И Шамар, и Бальше — хорошие игроки, талантливые, но иногда так бывает, что нужно сменить чемпионат, если не получается выходить в основном составе. Мы пошли им навстречу.

— Ведет ли «Спартак» поиски замены?

— Как я сказал, мы анализируем ситуацию. У нас в команде есть люди, которые могут сыграть на позиции нападающего. Возможности усиления будут в том случае, если это будет серьезный вариант для укрепления.

— Там в раздевалке собрание происходит?

— Я тут с вами, а они за дверью. Там тренер разговаривает с игроками.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» занимает 8-е место (10). В 8-м туре чемпионата России «быки» сыграют на выезде с «Ахматом», а красно-белые встретятся с «Сочи».

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Олег Малышев
19
14
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
3
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
4
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
8
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
9
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
10
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.09 13:00
Урал – Ахмат
 0 : 1
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 2 : 1
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 3 : 0
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 2 : 0
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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