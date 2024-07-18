Малышев: «Сейчас Соболев в нашем составе»

Сегодня, 11:53
Генеральный директор «Спартака» ответил на вопрос будет ли нападающий клуба Александр Соболев участвовать в рекламе совместно с «Альфа-Банком».
«Сейчас Соболев в нашем составе, тренируется. По Александру предложений не получали», — сказал Малышев.
Ранее заместитель предправления «Альфа-Банка» Владимир Воейков заявил, что игроки «Спартака» будут участвовать в рекламе.
18 июля стало известно, что красно-белые внесли Соболева в заявку на сезон-2024/25. Предполагалась, что этим летом он покинет клуб.
Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.