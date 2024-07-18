Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:53

Малышев: «Сейчас Соболев в нашем составе»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Спартака» ответил на вопрос будет ли нападающий клуба Александр Соболев участвовать в рекламе совместно с «Альфа-Банком».

«Сейчас Соболев в нашем составе, тренируется. По Александру предложений не получали», — сказал Малышев.

Ранее заместитель предправления «Альфа-Банка» Владимир Воейков заявил, что игроки «Спартака» будут участвовать в рекламе.

18 июля стало известно, что красно-белые внесли Соболева в заявку на сезон-2024/25. Предполагалась, что этим летом он покинет клуб.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В сезоне-2023/24 форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.

Александр Соболев
ФК Спартак (Москва)
3
Обсудить
Читайте также
Футболисты сборной Аргентины спели расистскую песню про французов
Владимир и Магомед проведут третий бой.
СМИ сообщили о послании стрелявшего в Трампа на игровой платформе Steam
Промес пытается вернуться в «Спартак», «Зенит» продет свою звезду за 20 млн. Промес пытается вернуться в «Спартак», «Зенит» продает свою звезду за 20 млн, Чалов нашел клубы в Европе. Главные трансферные слухи РПЛ за 17 июля
В Совфеде раскритиковали Дуду за слова о возможности войны РФ и НАТО
Пропавший под Челябинском ребенок найден мертвым в болоте
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Заместитель предправления «Альфа-Банка» Воейков: «Спартак» — единственный клуб, с которым мы будем сотрудничать»

В «Факеле» сообщили, что на матче с «Динамо» ожидается более 2 тысяч болельщиков из Воронежа