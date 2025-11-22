Гендиректор «Спартака» Некрасов указал на необъективность судейства в дерби. На матче работал Карасев

Судейство
Сегодня, 19:33
Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов оценил судейство в матче 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).
«Как болельщик, могу сказать, что судейство было необъективным. Надо пересмотреть. Главное, оно не повлияло на результат», — сказал Некрасов.
Главным арбитром дерби работал Сергей Карасев. ВАР и АВАР (видеоарбитр и ассистент видеоарбитра) — Кирилл Левников и Василий Казарцев. На 57-й минуте Карасев назначил пенальти в ворота армейцев, но изменил свое решение после вмешательства ВАР и просмотра повтора.
«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича, обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. Красно-белые с 28 очками занимают шестое место в РПЛ.