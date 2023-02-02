Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» высказался о словах российского форварда «Ариса» Александра Кокорина, который заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Мне такого Саша никогда не говорил. Я такого от него не слышал. Эти слова ведь могли быть вырваны из контекста. Мне бы не хотелось о них говорить», — сказал Газизов «СЭ».

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.

Александр Кокорин принадлежит «Фиорентине», контракт рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermkat оценивает рыночную стоимость игрока в 800 тысяч евро.