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Газизов — о словах Кокорина про тюрьму: «Я такого от него никогда не слышал»

Газизов отреагировал на слова Кокорина о тюрьме
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Александр Кокорин.
Фото ФК «Фиорентина»
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов в комментарии для «СЭ» высказался о словах российского форварда «Ариса» Александра Кокорина, который заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть в тюрьме.

«Мне такого Саша никогда не говорил. Я такого от него не слышал. Эти слова ведь могли быть вырваны из контекста. Мне бы не хотелось о них говорить», — сказал Газизов «СЭ».

Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.

Александр Кокорин принадлежит «Фиорентине», контракт рассчитан до конца июня 2024 года. Портал Transfermkat оценивает рыночную стоимость игрока в 800 тысяч евро.

Александр Кокорин во&nbsp;время интервью YouTube-каналу &laquo;Суперлига&raquo;. «Настоящий мужчина должен отсидеть в тюрьме». Все скандалы с участием Кокорина: от шампанского в Монте-Карло до драки в кафе

Александр Кокорин
Шамиль Газизов
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