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Медведев: «Жирков не только уникальный футболист, но и редкий для современного футбола человек»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Юрий Жирков.
Фото ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на завершении карьеры бывшего футболиста питерского клуба и сборной России Юрия Жиркова.

«Юрий Жирков не только уникальный футболист, но и редкий для современного футбола человек, с потрясающей позитивной энергией и на поле и, при всей немногословности, в раздевалке. Не поверхностный, а глубоко изучающих вопросы военной истории. С ним было интересно. Уверен, что его жизнь сложится к его вящему удовольствию и после завершения карьеры игрока.

Удачи, Юрий!» — сказал Медведев «СЭ».

В составе «Зенита» футболист стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.

Юрий Жирков
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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