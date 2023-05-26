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Сегодня, 16:15

Гендиректор «Зенита»: «Выиграть золото пять раз подряд в современных условиях сложно. Но мы не собираемся останавливаться»

Гоша Чернов
Корреспондент
Дуглас Сантос и Александр Медведев.
Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» подчеркнул, что команда намерена увеличивать число чемпионств.

«Хочу поздравить всех болельщиков с днем рождения клуба, мы очень довольны и гордимся. Выиграть золото чемпионата России пять раз подряд в современных условиях очень сложно. Но мы не собираемся на этом останавливаться», — сказал Медведев.

Команда из Санкт-Петербурга выиграла золотые медали пятый раз подряд и десятый в истории с учетом чемпионата СССР: в 1984, 2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годах.

В марте этого года &laquo;Зенит&raquo; заключил соглашение о сотрудничестве с &laquo;Фенербахче&raquo;. «Зенит» хочет иметь партнеров в Аргентине. Интересен нам и Китай». Генеральный директор Медведев — о развитии клуба
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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