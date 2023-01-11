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Сегодня, 07:30

Гендиректор «Зенита» — о переезде российского футбола в Азию: «Лучше играть»

Гендиректор «Зенита» поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию
Гоша Чернов
Корреспондент
Александр Медведев.
Фото ФК «Зенит»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном переезде российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

— Как вы относитесь к возможному переходу российского футбола в Азиатскую конфедерацию?

— Если выбор стоит между тем, чтобы не играть в Европе долгое неопределенное время и играть на уровне сборных и клубов в Азии, то лучше играть.

В конце декабря РФС создал рабочую группу, которая будет заниматься переходом из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию (АФК).

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Потасовка между игроками &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;. «Разочарование года? Восторг игроков «Спартака» при просмотре потасовки с «Зенитом». Медведев — об итогах года и будущем

РПЛ
РФС
Сборная России по футболу
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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