Сегодня, 07:30
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном переезде российского футбола в Азиатскую конфедерацию.
— Как вы относитесь к возможному переходу российского футбола в Азиатскую конфедерацию?
— Если выбор стоит между тем, чтобы не играть в Европе долгое неопределенное время и играть на уровне сборных и клубов в Азии, то лучше играть.
В конце декабря РФС создал рабочую группу, которая будет заниматься переходом из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию (АФК).
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.