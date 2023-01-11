Александр Медведев: «Лион» предложил Ловрену лучшие условия»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» переход хорватского защитника Деяна Ловрена в «Лион».

— Предлагали ли Ловрену новый контракт? Будет ли клуб подписывать кого-то ему на замену?

— Условия, предложенные Ловрену «Лионом», оказались лучше для него.

2 января 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.