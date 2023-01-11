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Сегодня, 08:30

Александр Медведев: «Лион» предложил Ловрену лучшие условия»

Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал переход Ловрена в «Лион»
Гоша Чернов
Корреспондент
Деян Ловрен.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» переход хорватского защитника Деяна Ловрена в «Лион».

— Предлагали ли Ловрену новый контракт? Будет ли клуб подписывать кого-то ему на замену?

— Условия, предложенные Ловрену «Лионом», оказались лучше для него.

2 января 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Ловрен выступал за «Зенит» с августа 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

 
Потасовка между игроками &laquo;Зенита&raquo; и &laquo;Спартака&raquo;. «Разочарование года? Восторг игроков «Спартака» при просмотре потасовки с «Зенитом». Медведев — об итогах года и будущем
Деян Ловрен
ФК Зенит
ФК Лион
Александр Медведев (руководитель)
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