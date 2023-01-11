Медведев: «К судейству в РПЛ много вопросов. Положительный опыт КХЛ остается невостребованным»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» высказался о работе судей РПЛ в первой половине сезона.

— Устраивает ли вас работа судей и ВАР в РПЛ?

— К сожалению, к судейству было много вопросов. А ведь есть положительный опыт организации и развития судейства в КХЛ, который остается невостребованным. ВАР без офсайдных линий не может полноценно выполнять свое предназначение. Похоже, что нам придется ждать возвращения линий до следующего сезона.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка в 17 матчах.