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Судейство

Сегодня, 00:15

Медведев: «К судейству в РПЛ много вопросов. Положительный опыт КХЛ остается невостребованным»

Гендиректор «Зенита» Медведев оценил работу судей в РПЛ
Гоша Чернов
Корреспондент
Александр Медведев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» высказался о работе судей РПЛ в первой половине сезона.

— Устраивает ли вас работа судей и ВАР в РПЛ?

— К сожалению, к судейству было много вопросов. А ведь есть положительный опыт организации и развития судейства в КХЛ, который остается невостребованным. ВАР без офсайдных линий не может полноценно выполнять свое предназначение. Похоже, что нам придется ждать возвращения линий до следующего сезона.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 42 очка в 17 матчах.

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РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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