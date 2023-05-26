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Сегодня, 17:00

В «Зените» объяснили интерес к сотрудничеству с Китаем: «Там есть хорошие футболисты и клубы»

Гоша Чернов
Корреспондент
Александр Медведев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» заявил, что невский клуб планирует подписать несколько соглашений с зарубежными партнерами.

— Как развивается работа «Зенита» по взаимодействию с зарубежными клубами?

— Летом мы ждем в Санкт-Петербурге турнир, участниками которого, надеюсь, станут «Фенербахче», «Црвена Звезда» и «Нефтчи». Мы уже заключили ряд соглашений: «Сепахан», «Црвена Звезда», «Фенербахче», «Кайрат». Мы не хотим подписывать меморандум ради количества — каждое соглашение наполнено работой, которая включает и детско-юношеский футбол, и основные команды. В случае с «Фенербахче» это еще и баскетбол. Я не могу сказать, каким будет конечное число, но, думаю, еще пара-тройка партнеров у нас появится.

— В каких странах?

— Мы хотели бы иметь партнеров, например, в Аргентине. Это страна — чемпион мира. Почему бы нам не наладить сотрудничество с одним из ведущих аргентинских клубов? Интересен нам и Китай.

— Почему Китай?

— Это одна из самых населенных стран планеты. Есть пример роста популярности баскетбола в Китае за счет двух суперзвезд, игравших в НБА. Они помогли вызвать серьезный интерес к баскетболу в стране. Сейчас в Китае прошел первый этап развития интереса к футболу. Мы надеемся, что на этом они не остановятся. В Китае есть хорошие футболисты и клубы.

 
В марте этого года &laquo;Зенит&raquo; заключил соглашение о сотрудничестве с &laquo;Фенербахче&raquo;. «Зенит» хочет иметь партнеров в Аргентине. Интересен нам и Китай». Генеральный директор Медведев — о развитии клуба

 

РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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