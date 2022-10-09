Генеральный директор «Зенита» Медведев назвал причину неудачных результатов команды в матчах на выезде

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему команда из Санкт-Петербурга неудачно играет на выезде.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России «Зенит» одержал 9 побед и трижды сыграл вничью. Все ничейные встречи команда провела на выезде — против «Химок» (1:1), «Ахмата» (0:0) и «Факела» (1:1).

«Когда приезжает чемпион страны, любая команда, вне зависимости от состояния, старается по максимуму, на такие матчи приходят болельщики. То, что против чемпиона в игровых видах спорта выходят с особым настроем, пытаются отнять очки или даже обыграть — это аксиома. Здесь не надо искать глубокомысленных тенденций. Простых матчей в нашем чемпионате нет и не будет», — приводит ТАСС слова Медведева.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 12 матчах.