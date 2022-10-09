Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:20

Генеральный директор «Зенита» Медведев назвал причину неудачных результатов команды в матчах на выезде

Иван Торопцев
Корреспондент

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему команда из Санкт-Петербурга неудачно играет на выезде.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России «Зенит» одержал 9 побед и трижды сыграл вничью. Все ничейные встречи команда провела на выезде — против «Химок» (1:1), «Ахмата» (0:0) и «Факела» (1:1).

«Когда приезжает чемпион страны, любая команда, вне зависимости от состояния, старается по максимуму, на такие матчи приходят болельщики. То, что против чемпиона в игровых видах спорта выходят с особым настроем, пытаются отнять очки или даже обыграть — это аксиома. Здесь не надо искать глубокомысленных тенденций. Простых матчей в нашем чемпионате нет и не будет», — приводит ТАСС слова Медведева.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 30 очками в 12 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/16000709
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
7
12
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хоккей Канады трещит по швам. Даже глава страны хочет закрыть федерацию
Соболев и Промес неудержимы! «Спартак» обошел ЦСКА перед дерби
В Турции назвали вероятное место переговоров России и четырех стран Запада
Хуснуллин сообщил о запуске автомобильного движения по двум полосам Крымского моста
В США заявили о желании начать переговоры по Украине
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
«Ростов» — «Краснодар»: Кордоба забил гол после прохода Сперцяна и передачи Сафонова
«Оренбург» — «Ахмат»: видеообзор матча 12-го тура РПЛ
Лебеденко о ничьей «Торпедо» с «Нижним Новгородом»: «Мы создаем мало моментов. Надо играть агрессивнее»
Олусегун установил рекорд РПЛ, забив на 9-й секунде
Кутепов: «Федун ушел из «Спартака», и я ушел. Эпоха закончена»
Кутепов рассказал о своей травме в матче с «Нижним Новгородом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

При каких условиях у Семина получится в «Локомотиве»? Мнение Белоуса

«Оренбург» одержал волевую победу над «Ахматом» и выиграл третий матч подряд