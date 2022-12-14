Медведев о выкупе Алипа у «Кайрата»: «Он очень профессионально проявил себя. Молодой, талантливый»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение клуба выкупить у «Кайрата» защитника Нуралы Алипа.

«За два арендных периода он очень профессионально проявил себя. У нас не так много левоногих центральных защитников. Он молодой, талантливый. Игрок сборной Казахстана! На поле он делает все, что может и даже больше», — сказал Медведев.

Сегодня, 14 декабря «Зенит» объявил о выкупе Алипа и подписании контракта с футболистом по схеме «2,5+1».

С февраля нынешнего года 22-летний игрок из Казахстана выступал за «Зенит» на правах аренды. Он провел за команду 20 матчей и не отличился результативными действиями.