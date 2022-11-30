Гендиректор «Зенита» Медведев: «Вторая звезда на футболке имеет огромное символическое значение»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о самой главной мотивации питерской команды для победы в РПЛ.

«Самая главная мотивация — стать чемпионами. Это будет 10-е чемпионство «Зенита» в чемпионатах СССР и России. Вторая звезда на футболке имеет огромное символическое значение. Все игроки, которые были и будут причастны к этому, заслуживают этого. Но сначала нужно эту десятую победу в чемпионате одержать. Потом уже будем радоваться и праздновать», — цитирует Медведева ТАСС.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России. За 17 туров питерский клуб набрал 42 очка.

Если петербуржцы сохранят лидерство по итогам сезона, этот титул станет для клуба 10-м в чемпионатах СССР и России. В РПЛ клуб имеет право нанести звезду на футболку после пяти чемпионских титулов.