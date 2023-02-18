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Генич назвал Карпина лучшим тренером России на данный момент

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» назвал главного тренера Валерия Карпина лучшим в России.

«Лучший тренер России на данный момент? Карпин. При нем прогрессируют игроки. Даже близко нет заслуг Черчесова? Это понятно. Карпин не вывел команду на чемпионат мира, хотя у него была такая возможность. Может, если бы он туда попал, мы бы увидели, как он выйдет из группы. Но то, что он доказал состоятельность за пределами России, — вопросов нет. Дай Станиславу Саламовичу ту же «Мальорку», с которой Карпин работал... Не знаю, справился бы он? Дай «Армавир» — тоже вопрос», — сказал Генич «СЭ».

5 ноября РФС продлил контракт с Карпиным до 2024 года. Специалист возглавил национальную команду в июле 2021 года. Под его руководством сборная России пробилась в стыки чемпионата мира-2022, но ФИФА отстранила нашу команду от участия в турнире.

Артем Дзюба. Спасет ли Дзюба «Локо»? «Спартак» побьется с «Зенитом»? В чем Карпин сильнее Черчесова? Отвечает Константин Генич

Валерий Карпин
Константин Генич
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