Генич назвал «Локомотив» главным разочарованием сезона в РПЛ

Сегодня, 18:30
Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» назвал главное разочарование сезона в РПЛ.
— Разочарование сезона?
— «Локомотив» персонально разочаровал. В начале сезона «Торпедо» разочаровывало. Ужасно играли, все складывалось печально, но набирают очки какие-то сейчас.
— Бакаев?
— Нет. Ему нужно время, чтобы отвоевать место в сыгранной команде. Мостовой только сейчас заиграл в «Зените». Если бы Бакаев пошел в «Ростов», то, может быть, он бы играл в основе. «Динамо» такой футболист не нужен. У них своих игроков из группы атаки много.
«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России-2022/23 с 9 очками в 12 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования