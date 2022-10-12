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Сегодня, 19:00

Генич назвал лучшего легионера «Спартака» в истории

Дмитрий Барулев

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» высказался об игре Квинси Промеса за «Спартак».

— А что мы тогда будем говорить про гениальность Промеса?

— Квинси — мастер. Его можно хвалить, он просто мастер. Какие мячи забивает Промес! Когда идет скидка и надо с лета ударить не куда-то в небеса, а приложиться так, чтобы дать шанс вратарю ошибиться, то он это делает, что подтвердил матч с «Крыльями». Хороший отбор мяча Масловым, вышел один на один — реализовал. Был момент, когда Квинси в дальний угол бил, раскачал защитника. Один замах, убрал снова, еще замах. Мастер. Он мотивирован стать лучшим. У него была пауза, когда его чуть ли не в оборону ставили в «Севилье». Его заставляли носиться по флангу, как работягу, от одного углового флага до другого. В «Севилье» попробуй этого не сделай. В «Аяксе» его стали ставить центральным полузащитником, а в «Спартаке» он творец. И уровень чемпионата ниже уровня мастерства Промеса. Ему навозить защитников «Факела» или «Крыльев» не составляет никакого труда. Хотя превозносить сейчас Промеса — ту мач. Даже в 2017 году чемпионат был сильнее. Вот того Квинси можно было носить на руках. Он один из лучших легионеров в истории «Спартака».

— А кто лучший?

— Алекс запомнился.

В сезоне-2022/23 Промес забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 16 матчах за «Спартак».

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Константин Генич
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