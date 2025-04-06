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6 апреля, 10:00

Генич не согласился с Дзюбой в выборе лучшего российского футболиста 21 века: «Аршавин разнообразнее»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Комментатор Константин Генич в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы, назвавшего Юрия Жиркова лучшим российским игроком 21-го века.

«Это мнение Артема. Оно всегда идет вразрез с мнением большинства. Он застал и Жиркова, и Аршавина. Одно дело ты смотришь на человека по рассказам других или на телевизионной картинке, другое — когда сталкиваешься с ним в раздевалке. Имеет право. Скажу, что один статусный и авторитетный тренер, на вопрос о лучшем игроке, которого он тренировал, ответил: «Юрий Жирков». Черчесов? Да. Если Станислав Саламович и Артем выделяют Жиркова, то к этому мнению можно прислушаться. Но это его мнение», — сказал Генич «СЭ».

Также комментатор назвал своего лучшего российского футболиста 21-го века.

«Если бы выбирал я, то конечно, назвал бы Аршавина. Андрей разнообразнее, нестандартнее, он просто более на всплеске. Жирков действительно не опускался ниже определенного уровня, но казалось, что он делает все с ленцой... Хотя Аршавин иногда тоже. У Юры есть суперкачества — Дзюба дал ему верную характеристику: человек, который очень не любил футбол, но продолжает до сих пор в него играть», — добавил Генич.

Жирков провел 531 матч за карьеру, в которых забил 38 голов и сделал 100 результативных передач.

Аршавин забил 144 гола и отдал 191 результативную передачу в 642 матчах.

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Андрей Аршавин
Артем Дзюба
Юрий Жирков
Футбол
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