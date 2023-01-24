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Сегодня, 22:55

Генич не сомневается, что «Зенит» станет чемпионом России

Виктория Кравченко
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Футбольный комментатор Константин Генич рассказал, чего ждет от второй части сезона. Он уверен, что чемпионом России снова стане «Зенит».

«Жду, что «Зенит» не за четыре и не за пять туров до конца чемпионата возьмет титул, хотя предпосылок к этому достаточно много. У петербуржцев остались лидеры, никто никуда не уехал. Сколько бы разговоров не было, что кто-то не вернется, кто-то, как Юри Алберто, психанет и уедет, но нет — все на месте. Более того, взяли молодого защитника Ренана на смену Ловрену. Вряд ли кто-то составит конкуренцию «Зениту» на дистанции. Когда петербуржцам попадается большой соперник, они, как правило, очки не теряют», — цитирует Генича «РБ Спорт».

Матчи 18-го тура РПЛ начнутся 3 марта. «Зенит» встретится с «Уралом» 6 марта.

Источник: https://www.sport-express.ru/football/rfpl/news/masaltin-rasskazal-chto-dumaet-o-pasporte-bolelschika-2027891/
ФК Зенит
Константин Генич
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