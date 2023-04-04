Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:57

Генич не уверен, что с Билялетдиновым ситуация в «Химках» улучшится

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал уход Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок».

«За сезон — это уже четвертый тренер. К Билялетдинову отношусь с глубочайшим уважением, но я не помню, чтобы он был кризис-тренером. Хочется пожелать удачи Ринату Саяровичу. Не уверен, что с ним ситуация улучшится», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-ne-uveren-chto-s-bilyaletdinovy-m-situatsiya-v-himkah-uluchshitsya/
Ринат Билялетдинов
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Константин Генич
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Костомаров готовится к новому врачебному вмешательству. В истории уже был фигурист-ампутант
У Малкина не выдержали нервы: судья выгнал его со льда!
В Воронеже мужчина упал с 19-го этажа на внедорожник и выжил
На Украине сообщили о взрывах в Одессе
СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на статью о теракте
Зеленский прокомментировал убийство военкора Владлена Татарского
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев назвал главную причину проблем «Химок»

Сиссако рассказал, что Бердыев помог игрокам «Сочи» двигаться дальше после двух поражений