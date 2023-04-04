Генич не уверен, что с Билялетдиновым ситуация в «Химках» улучшится

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал уход Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок».

«За сезон — это уже четвертый тренер. К Билялетдинову отношусь с глубочайшим уважением, но я не помню, чтобы он был кризис-тренером. Хочется пожелать удачи Ринату Саяровичу. Не уверен, что с ним ситуация улучшится», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.