Генич — о чемпионской гонке: «Зенит» — фаворит, «Краснодар» уперся в потолок»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.

— Если оценивать шансы на чемпионство, кому вы отдает предпочтение?

— «Зениту». Он как был главным фаворитом, так им и остается. Кто бы ни говорил, что у него есть какие-то шероховатости в матчах, проблемы с результатом, пониманием Семака, как выстроить игру с таким обилием классных футболистов, но «Зенит», хоть и второй в таблице, по ощущениям весной может накатить. «Краснодар», на мой взгляд, уперся в потолок, несмотря на то что он сейчас первый и обыграл «Зенит». Думаю, что «быки» сделают хорошие трансферы. Но вопрос еще в том, как новички впишутся в достаточно отлаженную игру команды. Кроме того, есть вопрос психологии победителя — дрогнут ли они на дистанции. «Краснодар» в гонке, но, думаю, чемпионом не станет.

— Вам не кажется, что мы считаем «Зенит» фаворитом лишь из-за предыдущих успехов?

— Преимущество петербуржцам отдают те, кто следит за российским футболом. Потому что они знают силу «Зенита», его игроков и то, что у этой команды неограниченный, бескрайний потенциал. Мы все прекрасно понимаем, что, если он играет в свою мощь и в свою силу, сдержать его очень тяжело. Да, петербуржцы все время находят для себя новые стимулы: обыграть «Спартак» в год его столетия, добиться большего количества титулов, чем красно-белые в российской истории. Это все не то, что выдуманные или эфемерные задачи... но они есть. И «Зенит» благополучно их решал. В этом сезоне снова серьезные амбиции. Когда-нибудь у нас такое было, чтобы город провозглашал год в честь футбольного клуба? Чтобы в Москве сказали: это будет год «Спартака» или «Динамо».

По итогам первой части сезона-2024/25 в РПЛ «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков. «Быки» занимают первое место, опережая сине-бело-голубых по дополнительным показателям.

«Спартак» набрал 37 очков в 18 турах и занимает третье место в турнирной таблице. «Динамо» (35) находится на четвертой строчке, «Локомотив» (35) — на пятой.