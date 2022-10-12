Генич: «Хочется, чтобы «Спартак» ввязался в драку за чемпионство. Команда на отличном ходу, но без запаса прочности»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» оценил шансы «Спартака» в борьбе за чемпионство в этом сезоне.

— «Спартак» — чемпион?

— Хочется, чтобы команда ввязалась в эту драку. Они молодые и на кураже. Сейчас красно-белые на отличном ходу, но без запаса прочности, как у «Зенита». Питерцы могут сыграть вничью с «Факелом», но свое возьмут. Они не проиграли ни одного матча конкуренту.

— То есть не веришь, что «Спартак» станет первым?

— Нет. Потому что «Зенит» может расслабиться, когда «везет» конкурентам шесть очков. Они понимают: сейчас в Воронеж тяжело добирались, матч дневной, аэропорта нет. Для бразильцев особенно сложно. Поле с высокой травой, специально, наверное, не стригли, чтобы мяч тормозил. Причем рассказывал кто-то о случаях с командами, у которых быстрые фланги, что середину умышленно не трогали, а на краях стригли.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками в 12 матчах. Красно-белые отстают от «Зенита» на 5 очков.