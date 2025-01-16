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Генич не верит в возвращение Промеса в «Спартак»: «Лучше, чтобы он остался в памяти хулиганом и бэд-боем, но нашим парнем»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Россию.

— Появилась информация, что Промес может вернуться в Россию...

— Не думаю, что он вернется в «Спартак». С ним красно-белых ничего не связывает, кроме имени и истории.

— Контракта нет. Но гендиректор «Спартака» Малышев никогда не исключал его возвращения.

— Лучше, чтобы Промес остался в памяти хулиганом и бэд-боем, но нашим парнем, которого справедливо или несправедливо осудили. А если это возвращение случится, оно будет уже третьим. Мне кажется, это уже слишком. Надо идти дальше без него.

— Может ли «Спартак» предложить ему что-то кроме места в команде в случае возвращения? Кем-то в российском футболе его видите?

— Нет.

— То есть только рэп читать?

— Я вижу его человеком, который мог бы потратить здесь заработанные деньги. Да, его очень любят болельщики. Да, его боготворят мальчишки... Но он мог бы приезжать сюда массовиком-затейником на спартаковские мероприятия. Его бы встречали аплодисментами. А как игрок, функционер, один из тренеров, спортивный менеджер... На мой взгляд, эту страницу истории надо перевернуть. «Спартак» гораздо ярче и богаче исторически, чем локальная история одного Промеса.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В феврале 2024-го он был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с красно-белыми, из-за того что попал в аварию и скрылся с места ДТП. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, и он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

Осенью 2024 года 33-летний нидерландец присоединился к клубу из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».

Александр Соболев. «Соболев не ошибка «Зенита». Не надо поддаваться истерии, Саша — классный футболист»». Интервью Генича

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Квинси Промес
Константин Генич
ФК Спартак (Москва)
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