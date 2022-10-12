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Сегодня, 18:00

Генич ожидает веселого дерби от ЦСКА и «Спартака»

Дмитрий Барулев

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от московского дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 13-м туре РПЛ.

— Что будет в дерби?

— Тут системность ЦСКА, помноженная на стать армейскую, и куражность «Спартака», который сейчас на лихом ходу.

— Как думаешь, может, будет опять скучная нулевая ничья?

— Нет. Не хотелось бы. Это первое дерби для Абаскаля, для Федотова. Думаю, что будет весело. Обе команды забьют.

— То есть 2:2?

— Например.

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 16 октября, и начнется в 20.00 по московскому времени.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Интер

П1

29%

1.45

Ф1(-1)

19%

1.69

ТБ 2.5

18%

1.59
⚽ Футбол. ЛЧ
Милан 0
Челси 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.87

ТМ 2.5

17%

1.79

Ф2(0)

13%

1.72
⚽ Футбол. ЛЧ
Шахтер Д 1
Реал 1
Матч завершен

П2

33%

1.41

Ф1(1.5)

22%

1.84

Обе забьют - да

14%

1.72
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Константин Генич
0
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