Генич ожидает веселого дерби от ЦСКА и «Спартака»

Сегодня, 18:00
Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от московского дерби между ЦСКА и «Спартаком» в 13-м туре РПЛ.
— Что будет в дерби?
— Тут системность ЦСКА, помноженная на стать армейскую, и куражность «Спартака», который сейчас на лихом ходу.
— Как думаешь, может, будет опять скучная нулевая ничья?
— Нет. Не хотелось бы. Это первое дерби для Абаскаля, для Федотова. Думаю, что будет весело. Обе команды забьют.
— То есть 2:2?
— Например.
Матч ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 16 октября, и начнется в 20.00 по московскому времени.
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