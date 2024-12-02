Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:29

Генич: «Николсон и Жозе для «Спартака» неликвидны, надо расставаться и брать хорошего форварда»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

Комментатор Константин Генич поделился мнением о ситуации с нападающими в московском «Спартаке».

«Будем откровенны и признаем: Шамар Николсон и Виллиан Жозе на данный момент для «Спартака» неликвидны. С ними надо расставаться. Садиться за стол переговоров, рассчитывать и того, и другого, и брать хорошего форварда. Если не смогли взять Кордобу, нужен большой нападающий. Когда ты играешь против насыщенной обороны и низкого блока, нужен нападающий, который может продавить. Если есть амбиции, их надо подкреплять», — цитирует Генича «РБ Спорт».

За 13 матчей во всех турнирах текущего сезона Николсон забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. На счету Жозе 1 гол в 13 встречах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость обоих игроков в 4 миллиона евро.

После 17 туров в нынешнем сезоне РПЛ красно-белые с 34 очками занимают 3-е место в турнирной таблице.

Источник: «РБ Спорт»
Виллиан Жозе
Константин Генич
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
Читайте также
Загитова нарушила ПДД почти 200 раз за 2024 год
Роспотребнадзор оценил ситуацию с микоплазменной пневмонией
Футболист «Фиорентины» Бове потерял сознание в матче с «Интером»
Игроки «Крыльев» впервые высказались о скандале с подкупом судей, Осинькин готов уйти, но его не отпускает губернатор
Хуситы сообщили о нападении на эсминец и три судна США
Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам
Сегодня
Вчера
Неделя