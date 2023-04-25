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Сегодня, 20:03

Генич предположил, как сложится игра «Спартака» с «Ростовом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Футболисты «Спартака».
Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Футбольный комментатор Константин Генич предположил, как сложится игра «Спартака» с «Ростовом».

«Если с «Ростовом» «Спартак» будет играть в обороне, как с «Краснодаром», то никакой отправной точки не будет. Если только эта точка не отправит красно-белых вниз. «Ростов» показывает, что порядок бьет класс. У них очень хорошая физическая готовность. Состав «Ростова» точно не назовешь сверхзвездным, сверхквалифицированным при всем уважении к игрокам. Да, там есть хорошие, добротные ребята, но они очень молодые», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Ростов» пройдет 29 апреля. Начало — в 19:30 мск.

После 24 туров «Ростов» занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков. «Спартак» находится на третьей строчке, отставая на 1 очко.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-esli-s-rostovom-spartak-budet-igrat-v-oborone-kak-s-krasnodarom-to-nikakoj-otpravnoj-tochki-ne-budet/
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Константин Генич
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