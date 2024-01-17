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Сегодня, 16:13

Генич признался, что проиграл почти 20 миллионов рублей на ставках

Алина Савинова
Константин Генич.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Футбольный комментатор Константин Генич рассказал о своем опыте в игре на ставках на спорт.

«Меня трудно назвать шпилером. Мне пишут в комментариях, что я лудоман, что я все проиграл. Если бы это было так, я бы не мог ездить на машине, не мог купить дом, о котором долго мечтал. Сколько проиграл? Есть ли 10 миллионов? Да. Больше? Да. Сильно? Да. До 20? Я не считал, но думаю, что где-то в диапазоне 15-20. Это была глупость, я признаю», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

При этом он отметил, что его максимальный единоразовый выигрыш составил около 300 тысяч рублей.

Генич выступал за такие команды, как «Амкар», «Маккаби Ахи», «Химки» и другие. В начале 2006 года он принял решение завершить футбольную карьеру и стал работать журналистом.

46-летний Генич является постоянным резидентом YouTube-проекта «Коммент. Шоу», где участники и приглашенные гости говорят о спорте, футболе и жизни в целом.

Футбол
Константин Генич
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