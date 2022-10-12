Генич — о Норманне в «Динамо»: «70 процентов точности пасов для опорника — чудовищно»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» раскритиковал новичка «Динамо» Матиаса Норманна.

— Почему Норманн — предательский трансфер?

— Он не может сыграть матч. Во-первых, ошибается много. Хвалил его, как сыграл тайм с «Сочи»: все мячи забрал, даже штрафной у Захаряна. Без году неделя в команде, а уже такую инициативу проявляет. Тоже наглый. Сейчас уже после «Ахмата», «Зенита», ЦСКА мы получаем ответ. Он пока не готов. К тому же проблемы с плечом возникли. А точность передач была — 70 процентов. Для опорного полузащитника это просто чудовищно. Так нельзя играть вообще. Шнякин привел очень смешной исторический факт, что Норманн, будучи игроком «Ростова», против ЦСКА дважды играл и оба раза недоиграл первый тайм. Через несколько минут Норманн получил травму и до перерыва не доиграл. Правда, оба предыдущих раза ЦСКА выиграл 3:1.

«Динамо» арендовало Норманна у «Ростова» до конца сезона-2022/23 с правом выкупа. 26-летний норвежец принял участие в 6 матчах бело-голубых и не отличился результативными действиями.

В данный момент футболист восстанавливается после травмы плеча, он пропустит около месяца.