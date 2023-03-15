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Генич рассказал, что просил Слуцкого организовать встречу с Дзюбой

Алина Савинова
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Комментатор Константин Генич рассказал новые подробности взаимоотношений с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.

— Поговорил с Леонидом Викторовичем Слуцким, попросил его организовать встречу. Он сказал, что Артем отказался, — приводит «РБ Спорт» слова Генича.

— По каким причинам?

— Ему неинтересно со мной встречаться. Слуцкий сказал, что Дзюба не хочет.

— Вы расстроились?

— Скорее да, чем нет. Хотелось бы, чтобы все точки были расставлены. Была бы возможность поговорить. Была история, я задолбался о том споре говорить. Давай обсудим, людям дан язык и голос, чтобы спорные моменты решить. Чтобы конфликт исчерпать, надо встречаться и говорить. Если он не хочет, все, принимается. Больше встреч я искать не буду.

Ранее Дзюба негативно высказывался о Гениче и отметил, что готов поговорить с ним по-мужски.

С февраля 2023 года 34-летний форвард выступает за «Локомотив». На его счету 3 гола в двух матчах за московскую команду в чемпионате России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-slutskij-skazal-chto-dzyuba-ne-hochet-govorit-so-mnoj/
Артем Дзюба
Футбол
Константин Генич
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