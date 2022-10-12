Генич считает, что защитник «Крыльев Советов» Горшков перейдет в «Спартак»

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Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» рассказал, что ожидает перехода защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в «Спартак».
— «Крылья» понравились. Во-первых, у них хорошая была акция в поддержку Ларина. Чертановские ребята — молодцы, что заплатили за него штраф двадцатимиллионный.
— Зиньковский и Умяров рассказывали, что Ларин — в очень плохих условиях, чуть ли не на бетоне спит.
— Не знаю, что тут сказать. А «Крылья» очень понравились в первом тайме. Хотя кажется, что «Спартак» в этой игре и с 0:2 мог отыграться. У самарцев было пару хороших шансов. 5:2 они не заслужили по матчу.
— Кого следующего заберут из «Крыльев» и куда?
— Заберут Горшкова в «Спартак». Коваленко в «Сочи» уже. Ежов, мне кажется, очень бы подошел «Динамо». Это был бы хороший вариант. Точно не хуже Нгамале. Пиняев подойдет любой команде, даже «Зениту».
— Он же там будет в запасе.
— Может, да. Бакаев присел, и ничего. В футбол силовой и агрессивный Пиняеву, может, и было бы тяжело вписаться. В условном ЦСКА ему было бы сложно.
— В какой топ-команде он прямо сейчас играл бы в основе?
— В «Локомотиве».
— Кого бы он там вытеснил?
— Какого-нибудь Керка. Что? Не вытеснил бы? Это молодой парень. У него, конечно, есть финт, что он убирает под правую и бьет, но работает же.
В сезоне-2022/23 Юрий Горшков сделал 1 результативную передачу в 14 матчах за «Крылья Советов». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего россиянина в 1,7 миллиона евро.
(Константин Белов)
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