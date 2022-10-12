Генич: «Потолок Дзюбы выше, чем у Соболева»

Сегодня, 17:30
Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» сравнил уровень игры российских нападающих Артема Дзюбы и Александра Соболева.
— Почему Соболев такой дерзкий?
— Таким и должен быть нападающий. Не должен быть мягким и добрым. Смолову многое дано технически, в плане IQ. Он может разобраться в ситуации за счет просчитывания ходов. Смотрю на Сергеева — он не злой нападающий. Николсон, Чалов, Кассьерра не злые. Аппаев злой, хоть не так часто забивает. А вот Соболев — злой. Когда он поверил в себя, его жизнь побила, правильно научила готовиться к тренировкам и играм. Плюс Саша злится, когда что-то не получается. Нападающий таким и должен быть.
— Как Дзюба?
— Тот едкий. Может обидеть высказыванием, не желая этого. Соболев — добрый парень. Но на поле иногда в него вселяются какие-то бесы. Для спортсмена это в порядке вещей.
— Может он войти в топ игроков уровня, скажем, Павлюченко?
— Пока нет. Нет международного опыта. Павлюченко в разы мастеровитее, у него большая карьера была. В Европе играл, до полуфинала чемпионата Европы дошел.
— А с Дзюбой можно сравнить Соболева?
— Потолок Дзюбы выше, чем Соболева. Он лучший бомбардир за всю историю РПЛ, вместе с Кержаковым лучшие бомбардиры сборной. Соболев может к этому только стремиться.
— Почему?
— Соболеву сейчас прет. Он выиграл конкуренцию, тренер правильно его использует. Но он неровно проходит дистанцию. Дзюба в хорошей форме всегда стабильно забивает по 15-20 мячей. Артем в нынешней РПЛ, даже выходя на замены, забил бы 15 мячей. Соболеву не хватает стабильности, он порой пропадает на несколько матчей.
В сезоне-2022/23 Соболев забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 15 матчах за «Спартак». У Дзюбы 1 мяч в 4 встречах за «Адану Демирспор».
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