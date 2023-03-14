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Сегодня, 10:47

Генич — о крупном поражении «Сочи»: «Это хорошая пища для размышлений Бердыеву»

Алина Савинова
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Комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от матча 19-го тура чемпионата России «Сочи» — «Оренбург» (0:4).

«Когда команда проигрывает 0:4 у себя дома, конечно, можно все списать на Бердыева. Первый тайм был абсолютно равным, даже с преимуществом «Сочи». После матча с ЦСКА Бердыев сказал, что «Сочи» был похож на ту команду, которая выиграла серебро. Футболисты подумали, что теперь они на автомате поедут и будут выполнять все требования. Это хорошая пища для размышлений Курбану Бекиевичу, потому что у него всегда были стабильные команды, и редко случались два раза подряд провальные матчи. Где-то не на те струны надавил. Через эту проверку Бердыев поймет, чего от кого ждать, но счет в матче с «Оренбургом» не по игре», — приводит «РБ Спорт» слова Генича.

«Оренбург» занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков за 19 туров. «Сочи» расположился на строчку ниже, имея в активе такое же количество очков, но уступая оренбургской команде по дополнительным показателям.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-razgrom-0-4-ot-orenburga-mozhno-nazvat-trenerskim-porazheniem-berdy-eva/
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