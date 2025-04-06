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6 апреля, 10:30

Генич — о «Пари НН»: «Нужно думать, как не попасть в зону прямого вылета»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Комментатор Константин Генич в разговоре с «СЭ» высказался о результатах «Пари НН» в РПЛ.

«Я удивлен победе «Оренбурга», потому что ожидал от «Нижнего» большего. Вроде все хотелки и желания Гончаренко исполнили. Надо было провести сборы в Сочи — провели, надо было укрепить состав — семь новых игроков в межсезонье взяли. Надо было взбодрить группу атаки — взбодрили новыми игроками. Можно сетовать на низкую реализацию, на то, что все складывается против них, но по факту у команды четыре поражения подряд и 19 очков...Ситуация непростая. Думаю, что этой домашней неудачей они поставили себя в максимально затруднительное поражение. Если изначально пытались спастись от стыковых матчей, то сейчас нужно уже думать, как бы не попасть в зону прямого вылета», — сказал Генич «СЭ».

Также комментатор поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко.

«Мне бы не хотелось думать об отставке Гончаренко. Я разговаривал с руководством «Пари НН» — они были довольны отношением Виктора Михайловича, работой, микроклиматом в команде. Сейчас в команде может появиться нервная обстановка, но пока еще играть семь туров. Мне бы не хотелось думать, что Виктор Михайлович второй год подряд окажется в такой неприятной ситуации», — добавил Генич.

«Пари НН» с 19 очками занимает 14 место в РПЛ.

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Константин Генич
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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