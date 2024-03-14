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14 марта, 11:48

Генич: «В «Спартаке» доверие к Абаскалю подходит к своей логической точке»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский комментатор Константин Генич заявил, что Гильермо Абаскаль в скором времени покинет пост главного тренера «Спартака».

«Думаю, в «Спартаке» доверие к Абаскалю подходит к своей логической точке. Абаскаль за время своей работы не лучшим образом управлял коллективом. Были определенные трения. Молодой тренер не совсем справился с раздевалкой и с управлением амбициозным и квалифицированным составом»— приводит слова Генича «КП Спорт».

После 20 туров «Спартак» располагается на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.

В четверг, 14 марта, красно-белые проведут ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга». Игра пройдет в Москве. Начало — в 18.00 мск. В первой встрече столичный клуб уступил своему сопернику со счетом 0:1.

Источник: «КП Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Константин Генич
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