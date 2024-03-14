Генич: «В «Спартаке» доверие к Абаскалю подходит к своей логической точке»

Российский комментатор Константин Генич заявил, что Гильермо Абаскаль в скором времени покинет пост главного тренера «Спартака».

«Думаю, в «Спартаке» доверие к Абаскалю подходит к своей логической точке. Абаскаль за время своей работы не лучшим образом управлял коллективом. Были определенные трения. Молодой тренер не совсем справился с раздевалкой и с управлением амбициозным и квалифицированным составом», — приводит слова Генича «КП Спорт».

После 20 туров «Спартак» располагается на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.

В четверг, 14 марта, красно-белые проведут ответный матч 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Оренбурга». Игра пройдет в Москве. Начало — в 18.00 мск. В первой встрече столичный клуб уступил своему сопернику со счетом 0:1.