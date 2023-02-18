Генич заявил, что «Ростов» подпишет новых игроков до завершения трансферного окна

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» заявил, что «Ростов» может подписать новых игроков до завершения трансферного окна в чемпионате России.

«У меня нет никакого разочарования в том, что «Ростов» не забил ни одного гола на зимнем турнире и много пропустил от «Краснодара» и «Сочи». Я просто понимаю, что Карпину наплевать на конечный результат. Его могут раздражать какие-то вещи, особенно индивидуальные ошибки. Думаю, что ресурс этой команды Валерию Георгиевичу четко понятен. А чтобы стать чуть лучше или сохранить этот результат, а также быть конкурентоспособными весь сезон, нужны новые футболисты. Есть ли для этого возможности — не знаю. Но знаю, что еще одного-двоих футболистов клуб подпишет до конца трансферного окна. Скорее, даже не россияне, а какие-то легионеры, но не будем конкретизировать», — сказал Генич «СЭ».

По итогам 17 туров чемпионата России «Ростов» с 35 очками идет на третьей строчке.