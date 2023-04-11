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Сегодня, 15:23

Генич заявил, что «Спартак» в дерби выглядел лучше «Динамо» и должен был побеждать

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от московского дерби «Спартак» — «Динамо» (3:3).

«Сама игра — это парад ошибок, причем абсолютно несоответствующих статусу и уровню команд. Произошли глупейшие индивидуальные, технические ошибки. Конечно, «Спартак» играл лучше и должен был в этом матче побеждать», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея на своем счету 42 очка. «Динамо» набрало 36 очков и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Динамо» примет на своем поле «Пари НН», «Спартак» же в гостях сыграет с «Торпедо».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-spartak-v-derbi-by-l-luchshe-i-dolzhen-by-l-pobezhdat/
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Константин Генич
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