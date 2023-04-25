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Сегодня, 20:33

Генич заявил, что «Урал» не попадет в стыки на 85-90 процентов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный комментатор Константин Генич сказал, что «Урал» не опустится в зону стыковых матчей.

«Кубок — это замечательно, «Урал» вышел в финал Пути РПЛ и в первом матче неплохо сыграл с ЦСКА. Такое ощущение, что акцент «Урала» теперь в Кубке, но если посмотреть на таблицу чемпионата, они всего в трех очках от «Пари НН». Кажется, что за таблицей в клубе не смотрели. Не думаю, что «Урал» опустится в зону стыковых матчей. На 85-90 процентов «Урал» не попадет в стыки», — приводи слова Генича «РБ Спорт».

Сейчас екатеринбуржцы находятся на 11 месте, но отрыв от «Пари НН», располагающегося на 13 строчке, всего 3 очка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-na-85-90-protsentov-ural-ne-popadet-v-sty-ki/
Футбол
РПЛ
ФК Урал
Константин Генич
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