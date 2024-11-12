Генич о Дзюбе: «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру»

Экс-футболист и комментатор Константин Генич отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы о своей карьере.

В интервью matchtv.ru Дзюба сравнил уровень, на котором выступал Генич с «первенством водокачки».

«Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна. Особенно такая, как правдолюб. Своей футбольной карьерой я горжусь», — написал Генич в своем Telegram-канале.

Генич завершил карьеру в 2006 году. Он выступал за «Амкар», израильский «Маккаби Ахи», «Псков», «Химки», латвийский «Вентспилс», «Монолит» и «Торгмаш». Полузащитник занимался в академиях московских «Динамо» и «Спартака».