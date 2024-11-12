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Сегодня, 22:15

Генич о Дзюбе: «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Константин Генич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Экс-футболист и комментатор Константин Генич отреагировал на слова нападающего «Акрона» Артема Дзюбы о своей карьере.

В интервью matchtv.ru Дзюба сравнил уровень, на котором выступал Генич с «первенством водокачки».

«Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру. Ни одна. Особенно такая, как правдолюб. Своей футбольной карьерой я горжусь», — написал Генич в своем Telegram-канале.

Комментатор Константин Генич. «Ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою карьеру». Новый конфликт Дзюбы и Генича

Генич завершил карьеру в 2006 году. Он выступал за «Амкар», израильский «Маккаби Ахи», «Псков», «Химки», латвийский «Вентспилс», «Монолит» и «Торгмаш». Полузащитник занимался в академиях московских «Динамо» и «Спартака».

Артем Дзюба
Футбол
Константин Генич

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