Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:35

Генич — о «Локомотиве»: «Это боль»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» предположил, почему руководство «Локомотива» еще не было уволено. Московская команда с 9 очками после 11 туров занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

— Что думаешь о провале «Локомотива»?

— Это боль. Боль, потому что я обожаю Диму Баринова. Очень хорошо отношусь к Антону Миранчуку... Ситуация в «Локомотиве» продолжает меня удивлять. Версию Тимура Гурцкая про пять коммерческих проектов Плутника, которые он успешно ведет в РЖД, я слышал. Возможно, РЖД по барабану нынешняя команда. Но «Локомотив» — это витрина! Совсем пренебрегать болельщиками и историей клуба — too much.

Я знаю, что будет дальше. Их все равно всех уволят! Не могу понять, почему продолжается вера в этот проект. Может быть, до них просто пока что не дошли руки.

Федор Чалов и&nbsp;Александр Соболев. ЦСКА сильнее «Спартака»? Как Уткин уходил из «Краснодара»? Что спасет «Локомотив»? Интервью Генича

ФК Локомотив (Москва)
Константин Генич
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мечтал попасть в НХЛ, но вернулся в Россию «из-за тоски по дому». Запутанная история вратаря
Тренер гимнасток получил за домогательства 109 лет тюрьмы
Военный эксперт оценил значение взятия Зайцево
Путин утвердил закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации
Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о расстреле ВСУ 16 жителей на севере региона
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 12-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Ростов» — «Краснодар» и другие матчи
«Урал» — «Химки»: хозяева удвоили свое преимущество в матче
Ринат Билялетдинов: «ЦСКА будет фаворитом в матче с «Динамо», но не удивлюсь, если команда Йокановича выиграет»
«Урал» — «Химки»: игрок хозяев Каштанов открыл счет в матче
Семин: «Соболев не мой футболист»
«Зенит» в русском Неаполе, Йоканович и Циннбауэр на краю пропасти, «Спартак» идет за пятой победой подряд. Интриги 12-го тура
Генич назвал ЦСКА главным конкурентом «Зенита» в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Генич завидует Писареву: «Поработал в «Химках» 21 день — и сразу 30 миллионов неустойки!»

«Урал» — «Химки»: хозяева удвоили свое преимущество в матче