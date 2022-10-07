Генич — о «Локомотиве»: «Это боль»

Комментатор Константин Генич в интервью «СЭ» предположил, почему руководство «Локомотива» еще не было уволено. Московская команда с 9 очками после 11 туров занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

— Что думаешь о провале «Локомотива»?

— Это боль. Боль, потому что я обожаю Диму Баринова. Очень хорошо отношусь к Антону Миранчуку... Ситуация в «Локомотиве» продолжает меня удивлять. Версию Тимура Гурцкая про пять коммерческих проектов Плутника, которые он успешно ведет в РЖД, я слышал. Возможно, РЖД по барабану нынешняя команда. Но «Локомотив» — это витрина! Совсем пренебрегать болельщиками и историей клуба — too much.

Я знаю, что будет дальше. Их все равно всех уволят! Не могу понять, почему продолжается вера в этот проект. Может быть, до них просто пока что не дошли руки.