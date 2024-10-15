Костылев: «Николич прививает ЦСКА современный футбол»

Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев поделился мнением о выступлении армейцев в первой трети чемпионата РПЛ.

«Не сказал бы, что старт у ЦСКА не задался. Команда постепенно росла в своей игре с начала сезона. И вливалась свежая кровь. Появились свои молодые ребята. Считаю, что команда находится на правильном пути. А рвать со старта вперед, как показывает практика, не лучший вариант. Николич прививает ЦСКА современный футбол. Не думаю, что это простая вещь, которую можно быстро наиграть. Но пока ЦСКА уверенно двигается вперед в этом направлении», — приводит слова Костылева «Евро-Футбол.Ру».

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 11 матчах.