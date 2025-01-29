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Сегодня, 01:22

Морозов: «Спартаку» надо укрепить оборону и вернуть Промеса»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник «Спартака» Геннадий Морозов считает, что у красно-белых будет больше шансов на чемпионство, если вернется нападающий Квинси Промес.

«Спартаку» надо укрепить оборону и вернуть Промеса! Не знаю, действительно ли он замешан в этих делах, я подробности не знаю, но с ним у «Спартака» будет больше шансов на чемпионство. Он реально усилит команду. Но тут клуб должен разбираться: виноват он или нет. В наше время тоже многие ошибались, но ничего, им давали шанс. Возвращались и продолжали играть на уровне. Любой человек может чего-то натворить.

Кто именно из защитников РПЛ подошел бы «Спартаку»? В наше время было больше толковых защитников. Наших практически нет, а их надо воспитывать. Сложно какую-то фамилию назвать. Может быть, Дивеев. Но он тоже много грубых ошибок допускает на поле. Нужен любой качественный защитник, Промес и больше никого не надо», — цитирует Legalbet Морозова.

Источник: Legalbet
Геннадий Морозов
Квинси Промес
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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